ホテルニューオータニ幕張（千葉県千葉市）の駐車場を起点に開催されたeビターラの報道陣向け公道試乗会を取材販売絶好調のスズキが、ついに〓初の量産EV〓をニッポンに投入した。その名はeビターラ。軽と小型車で庶民の暮らしを支えてきた自動車メーカーは、販売が停滞するニッポンEV市場に風穴をあけられるのか？その実力と勝算を確かめるべく、ガチ試乗＆開発陣直撃で真価に迫る!!【写真】スズキ「eビターラ」の細部＊＊