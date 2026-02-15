◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート・男子500メートル 決勝(大会9日目/現地14日)スピードスケートの男子500メートルに登場した森重航選手が、34秒62のタイムで全体10位になり、悔しさを語りました。北京五輪500メートル銅メダリストの森重航選手。2大会連続のメダルをかけ臨んだこのレースは、最終15組でスタートラインに立つと、インからスタート。しかしタイムを伸ばすことができず、34秒62で全体10位に