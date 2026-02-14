Ｆ１アストンマーティンのオーナー、ローレンス・ストロール氏が開発、調整遅れに激怒し、エンジニアを「叱責」したと専門メディア「ａｕｔｏｍｏｔｏｒｓｐｏｒｔ」が報じた。アストンマーティンは今季から日本メーカーのホンダとタッグを組むが、新マシンは順調とは言い難い状況。バルセロナでのテストではわずか４周でストップし、現在行われている公式プレシーズンテスト（バーレーン）でも初日に「データーの異常」を検出