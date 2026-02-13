人気ホラーゲーム『サイレントヒル』シリーズの“最高傑作”と名高い『サイレントヒル2』を実写映画化した『リターン・トゥ・サイレントヒル』が、2026年5月15日よりにて国内独占配信となることがわかった。本国では1月23日より劇場公開されていたが、日本では配信スルーとなった形だ。 ジェイムス・サンダーランド（ジェレミー・アーヴィン）は、最愛の妻・メアリー（ハ