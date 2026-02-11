北海道出身者が大集合！2月4日から11日までの8日間、北海道では冬の恒例行事「さっぽろ雪まつり」が開催されています。70年以上の歴史を誇る雪と氷の祭典。記録的な大雪に見舞われた今年ですが、大谷翔平選手や人気キャラクターなどの雪像130基が見られるそうです。この「さっぽろ雪まつり」にあわせて、【週プレ グラジャパ！】では2026年2月9日（月）〜2月22日（日）の期間限定で、「北海道出身モデル写真集SALE」を開催！人気