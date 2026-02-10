「もうとっくに限界は来ている。この状態が続くなら殺すかもしれない」 男の知人の女性に対する感情は、インターネットの掲示板、そして警察署でも溢れ出していました。その結果、名誉毀損と脅迫の疑いで男が逮捕されました。が、その逮捕されるまでの流れがあまり聞いたことのないものでした。 警察によりますと、名誉毀損と脅迫の疑いで逮捕されたのは、酒田市田沢の自称・無職の男（26）です。 ことの発端は去年9月で