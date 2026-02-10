えひめ丸事故から25年となり、「追想の日」式典で慰霊碑に献花する宇和島水産高の生徒ら＝10日午前、愛媛県宇和島市米ハワイ沖で2001年、愛媛県立宇和島水産高（同県宇和島市）の実習船えひめ丸が米原子力潜水艦に衝突され、生徒ら9人が死亡した事故は10日、発生から25年の節目を迎え「追想の日」式典が同校で開かれた。全校生徒や遺族ら約250人が参列し犠牲者を追悼。事故の風化防止と船舶の安全運航を祈念した。発生時刻の午