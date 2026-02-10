Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ÖMLB.com¡×¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢µåÃÄ½é¤Î3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î³«Ëë¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÍ½ÁÛ¡£Í£°ì¤Î¡È·üÇ°¡É¤Ç¤¢¤ëÆóÎÝ¤Ï¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹ÆâÌî¼ê¡Ê36¡Ë¡¢¶â·ÅÀ®¡Ê¥­¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¡ËÆâÌî¼ê¡Ê27¡Ë¤ÎÌ¾¤¬µó¤²¤é¤ì¤¿¡£Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢Êá¼ê¤Ï¥¹¥ß¥¹¡¢¥é¥Ã¥·¥ó¥°¡¢°ìÎÝ¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Èºòµ¨Æ±ÍÍ¤Î´é¤Ö¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Í£°ìÄê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¤¢¤ëÆóÎÝ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥í¥Ï¥¹¡¢¥­¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤¬³«