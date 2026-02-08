元TOKIOの松岡昌宏（49）が8日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。好物の「うまい棒」について熱弁した。「お酒のおつまみにうまい棒を食べている」というリスナーからのメッセージを紹介。松岡は「うまい棒の話になると、みなさん“あれが好きだ”“これが好きだ”ってあると思うんですよ。何種類あるの？死ぬほどあるでしょ？俺が一番好きだったのはサラミなんですよね。サラミ味好きでした。サラミ