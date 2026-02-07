ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪は7日、アイスホッケー女子1次リーグで世界ランキング7位の日本代表は同8位のドイツに2-5で敗れ、1勝1敗となった。試合後、スマイルジャパンの選手たちの取った行動がドイツ代表を感激させている。完敗に終わったスマイルジャパンだったが、選手たちはスポーツマンシップを忘れなかった。試合後、綺麗に横一列に整列し、スタンドに向かってお辞儀。深々と頭を下げ、声援を送っ