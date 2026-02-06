100日足らずで解散した高市首相。生活防衛と成長戦略の両立を図る「責任ある積極財政」を掲げたが国民はその効果を実感できていないわずか94日――。突如、解散・総選挙に踏み切った高市早苗首相。就任時に掲げた「責任ある積極財政」も今のところ各種政策の成果は限りなくゼロに近い。そこで、ついに伝家の宝刀「消費税の時限減税」を抜くも、国民にとっては「痛み止め」にしかならない可能性も。では本当に国民のための政策はな