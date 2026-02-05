れいわ新選組の山本代表は５日夜、東京・池袋で今回の衆院選で初となる街頭演説に臨んだ。病気療養のため政治活動を控えていたが、同党の苦戦が伝えられる中、急きょ街頭に立った。山本氏は演説で「国を衰退させてきた自民党に３００議席なんて渡すわけにいかない」と高市政権への批判を展開。「（れいわに）力を貸してほしい」と呼びかけた。山本氏は１月２１日に参院議員を辞職し、療養後の議員復帰を目指すと表明していた