PDFは単なる静的な文書フォーマットとしてだけではなく、内部にXMLやJavaScriptを埋め込んで実行できる仕組みがあります。そのJavaScript機能やテキストフィールドなどを駆使し、PDFファイル上で「スーパーマリオ64」の実行に成功したことが報告されています。Running DOOM And Super Mario 64 Inside A PDF File | Hackadayhttps://hackaday.com/2026/02/02/running-doom-and-super-mario-64-inside-a-pdf-file/FPSの「DOOM」をあ