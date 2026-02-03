講談社より、プリキュアの大人気ロングセラー絵本の最新版『名探偵プリキュア！へんしんシールえほん』『めいたんていプリキュア！シールあそびえほん』『めいたんていプリキュア！あいうえおかけたよ！ブック』が2026年2月3日（火）に同時発売される。＞＞＞3冊の表紙やサンプルページをチェック！（写真9点）『めいたんていプリキュア！シールあそびえほん』は、シリーズ累計172万部を超えるプリキュアガイドブック