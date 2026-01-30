高市総理が就任後、初めて来県。自身が掲げる「責任ある積極財政」の考えを改めて示し、支持を訴えました。 【写真を見る】高市総理「挑戦しない国に未来はない」積極財政で“不安を希望に”大分市で支持訴え衆議院選挙 30日正午過ぎ、自民党候補の応援のため大分市を訪れた高市総理は、国内に投資して経済成長を進める「責任ある積極財政」の重要性を強調しました。 （高市総理）「もっと投資すれば日本はもっと豊かにな