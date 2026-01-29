気分転換のためによく使われる道具の一つが「アロマオイル」です。アロマオイルにはさまざまな効能があるとされており、中にはリラックス効果がある製品もあります。SNS上では「寝るときにアロマオイルを使うようにしたら、前よりよく眠れるようになった気がします」といった声が上がっています。【要注意】あなたはやってない！？これが、睡眠の質を悪化させる“NG行為”です（画像6枚）就寝前にアロマオイルを使うと、よく