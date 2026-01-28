株式会社NACは、TikTok LIVEを中心に活動するライバー事務所サニプリ と One Live による史上初の事務所対抗戦「Liver Dream Festival vol.1」を、2026年1月24日・25日の2日間、六本木のクラブ SEL OCTAGON TOKYO にてオフライン開催した。■TikTok LIVEの歴史を創ってきたトップライバーと共に実現本イベントの企画・運営・制作には、TikTok LIVE年間投げ銭額18億円超という前人未踏の記録を持ち、業界を牽引し続けてきたトップラ