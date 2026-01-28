「スターバックス」は、1月28日（水）から、バレンタインシーズンにぴったりな「カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ」を、全国の店舗で発売した。【写真】香ばしいワッフルクッキーの食感を満喫！新作ドリンク詳細■本格バレンタインの到来にあわせ展開今回登場した「カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ」は、本格バレンタインの到来にあわせ展開される、“極上のアフォガートフラペチーノ体験”を