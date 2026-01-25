Image: SHOPGOODWILL 2024年3月17日の記事を編集して再掲載しています。知らずに買ってたら超ラッキーだったのに。家電や玩具などを取り扱う大型リサイクルショップでは、極まれにお宝が発掘されることがありますよね。しかも店員さんがその価値を知らず、安い値札を付けてしまうことも。ペンシルベニア州ドゥボイズにあるリサイクル店グッドウィルにて、超絶レアな14金製のレゴが見つかり、