¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬º£¥ª¥Õ¤âÂç·¿Êä¶¯¤òÏ¢È¯¤·¡¢ÊÆµå³¦¤«¤é·ã¤·¤¤ÈãÈ½¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï?ºÇ¶¯¼é¸î¿À?¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤ò£³Ç¯Áí³Û£¶£¹£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£°£¸²¯±ß¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£Ç¯Ê¿¶Ñ£²£³£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£³£¶²¯±ß¡Ë¤Ï¥ê¥ê¡¼¥ÕÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾åºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤ê¡¢£Æ£Á»Ô¾ì¤ÎÌÜ¶Ì¤À¤Ã¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤È¤Ï£´Ç¯£²²¯£´£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£³£¸£°²¯±ß¡Ë¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤ÎÇ¯Ê¿¶Ñ£¶£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¹£´²¯£¹£°£°