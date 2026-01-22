北朝鮮の金正恩総書記が自ら指示した高強度の検閲により、北朝鮮の権力中枢が「内戦状態」とも言える深刻な混乱に陥っていると、韓国の独立系メディア「サンドタイムズ（ST）」が伝えている。STの内部情報筋によると、検閲対象となっている三つの主要組織の間で、責任を押し付け合う中傷や告発、密告が相次ぎ、「お前が死ね、俺は生きる」という状況が広がっているという。発端は、金正恩氏が肝いりで進めてきた「地方発展20×10政