ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBeats¡×¤¬15Æü¡¢Instagram¤ÇÂçÃ«Áª¼ê¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤òÃµ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Öº£Æü¤ÏæÆÊ¿¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ìð·Ñ¤®Áá¤Î¼ÁÌä¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥­¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤¬Æþ¤ë¤È¡¢Beats¤Ç¤Î¹¥¤­¤ÊÀ½ÉÊ¤Ï¡©¹¥¤­¤Êµå¼ï¤Ï¡©¤ÈÀª¤¤¤è¤¯¼ÁÌä¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤âÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¤â»î¹çÁ°¤Ë¤È¤ë¹¥¤­¤Ê¿©»ö¤Ë¡ÖRiceball(¤ª¤Ë¤®¤ê)¡×¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¹¥¤­¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¡ÖMatsuhisa¡×¤È