多くの人が休暇を利用して帰省・旅行などに足を伸ばした年末年始。レジャー施設を訪れた人も少なくないようだが、少し前に客足が心配されていた沖縄の新施設はというと――。【写真】ついに盛況!? 大晦日の『ジャングリア沖縄』の様子年末年始の『ジャングリア沖縄』は2025年7月25日、沖縄県北部にオープンした『ジャングリア沖縄』。開業当時は大きな注目を集め、ダイナミックな自然を生かしたアトラクションの数々に期待を寄