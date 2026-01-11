お笑いコンビ「ＮＯＮＳＴＹＬＥ」の石田明が、１１日までにＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。相方の井上裕介から言われた?忘れられない?ひと言を明かした。この日、石田はゲストの「さらば青春の光」・東ブクロと、ネタを書く側書かない側に分かれてトーク。ネタを書く側の石田は、ネタ作りについて「苦か苦じゃないかは、やれた時の達成感があるから、クリアになってるだけで向き合う時間はしんどい」と正直な気持ちを吐露