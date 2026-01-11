「全国都道府県対抗女子駅伝」（１１日、たけびしスタジアム京都発着）長野がトップでタスキを渡した。昨年の全国高校女子駅伝を制した長野東・田畑が、並み居る有力ランナーを振り切って区間賞を獲得した。２０１９年の広中瑠梨佳以来となる１区高校生区間賞の快挙だ。スタートから大分代表の奥本が飛び出し、実力者の群馬・不破が最後方から伺う展開。田畑は先頭集団につき、残り１キロから一気にスパート。ＮＨＫ中継で解