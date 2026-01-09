２０２６年３月に卒業を予定している、栃木県内の中学３年生を対象にした進路希望調査（１２月１日現在）の２回目の結果が８日に公表され、県立高校全日制への進学希望倍率は１．０５倍となりました。 調査結果によりますと、２０２６年３月に中学校の卒業を予定している県内の生徒の数は男女合わせて１万６６４１人で、前の年と比べて３８３人減っています。このうち進学を希望する人は９８．８％となる１万６４４６人でした。