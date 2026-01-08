ロイヤルグループが展開する「ロイヤルホスト」は1月15日、苺を主役にした4種の季節デザートを一部除く全国の店舗で発売する。Sweet Strawberry 1st season〜苺の美味しさをそのままに〜今年も国産苺の旬の美味しさを存分に楽しめるよう、1月から5月中旬までの期間を2シーズンに分け、苺デザートを展開する。1st シーズンでは「苺の美味しさをそのままに」をテーマに、甘ずっぱい苺を主役にした王道のラインアップを取り揃えた。「