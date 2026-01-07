浦和レッズのMF渡邊凌磨の妻で、モデルや女優として活躍する前田希美さんが１月７日、インスタグラムを更新。１本の動画をアップロードした。公開したのは、お揃いの部屋着を着て見つめ合う姿や、愛犬を抱きながら、２人で笑顔を見せる様子だ。 この投稿には、「美男美女の夫婦」「むりこのご家族かわいすぎ！」「ペアで着られるのは嬉しいですね」「えぇペアのルームウェアかわいいすぎる〜」「癒」「似合ってて、お二