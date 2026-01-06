カーメイトは2026年1月6日からアメリカ、ラスベガスで開催される家電・ITの見本市「CES 2026」に出展し、同社のドライブレコーダー「ダクション」シリーズの主力モデル2機種のほか、同社が誇る超撥水技術を用いた「ゼロワイパー フィルムタイプ サイドミラー用」を参考出展する。 【画像】日本の技術が世界で羽ばたくか!? CES 2026にカーメイトが出展 同社は2018年にアメリカでド