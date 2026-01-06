アメリカのバンス副大統領の自宅の窓をハンマーで破壊したなどとして26歳の男が拘束されました。バンス氏や家族は自宅にはおらず、無事でした。アメリカメディアによりますとオハイオ州にあるバンス副大統領の自宅の窓をハンマーで破壊したなどとして26歳の男が拘束されました。バンス副大統領は5日、SNSに「気が狂った人間が窓をハンマーで破壊し侵入しようとした」と投稿し、事件当時、ワシントンに滞在していて自宅にはいなかっ