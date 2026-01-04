豊後高田市の伝統行事「ホーランエンヤ」が4日行われ、締め込み姿の若者が冷たい川に飛び込み見物客を沸かせました。 江戸時代中期から豊後高田市に伝わる「ホーランエンヤ」は豊漁と航海の安全を祈願する新春の伝統行事です。 4日は大漁旗が掲げられた宝来船が市内を流れる桂川の河口から1キロ上流にある若宮八幡宮を目指しました。途中、川岸の見物客からご祝儀が差し出されると、締め込み姿の若者13人が寒中の川