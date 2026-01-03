胸ポケットに入れていたスマートフォンが銃弾を防ぐという事例はまれではあるものの複数報告されています。新たに、M1搭載MacBook Airが砲弾の破片から兵士を救うという事例が報告されました。砲弾の破片が直撃したMacBook Airは、破損後も動作したそうです。Soldier’s M1 MacBook Air stops artillery shell fragment, yet still works - 9to5Machttps://9to5mac.com/2026/01/02/soldiers-m1-macbook-air-stops-artillery-shell-