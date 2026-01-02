強い寒気の影響で県の中部、北部、西部では3日の朝にかけて大雪に注意が必要です。 2日の県内は強い冬型の気圧配置となり、各地で厳しい寒さとなりました。県内は3日の朝にかけて山地、平地とも大雪となる恐れがあります。予想される24時間降雪量は多いところで中部、北部、西部の山地で10センチ、中部と北部の平地で3センチ、西部の平地で2センチの見込みです。気象台は、積雪や路面凍結による交通障害、農作物の管理、電線や樹