お笑いコンビ「ダウンタウン」の浜田雅功さんが、人気特別番組「芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル」（ABCテレビ・テレビ朝日系）で披露した“浜田ビーフシチュー”が1月2日からセブン−イレブンで、期間・数量限定で販売。【写真】“浜田ビーフシチュー”の実物は…浜田オムライスもボリューミー！芸能人格付けチェック！は、一流芸能人たちが“正解できて当たり前”のチェックを受けるという内容。今年1月1日