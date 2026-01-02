お笑いコンビ「ダウンタウン」の浜田雅功さんが、人気特別番組「芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル」（ABCテレビ・テレビ朝日系）で披露した“浜田ビーフシチュー”が1月2日からセブン−イレブンで、期間・数量限定で販売。

【写真】“浜田ビーフシチュー”の実物は… 浜田オムライスもボリューミー！

芸能人格付けチェック！は、一流芸能人たちが“正解できて当たり前”のチェックを受けるという内容。

今年1月1日に放送された同特番では、「ミシュランガイド」8年連続一つ星を獲得した東京・日本橋の「La Paix」のシェフ・松本一平さんが作った「ビーフシチュー」と「ドリア」の正解を当てるというクイズで、浜田さんが、スーパーの食材を使用して作ったビーフシチューとドリアを披露しました。

「浜田ビーフシチュー」は、浜田さんが番組で披露したビーフシチューを再現。番組では、牛肉、タマネギ、ニンジン、赤ワインなどを入れ、隠し味として八丁みそが使われているのが特徴となっていました。実物は、ビーフシチューとナポリタンスパゲティ、マッシュポテトがセット。ビーフシチューは隠し味の八丁みそが濃厚なコクと甘みを感じる味に設計。ゴロゴロの牛肉、細かく刻まれたタマネギなど食感も楽しめました。マッシュポテト、ナポリタンスパゲティも甘みがある味わいで、子どもにも楽しめる一品でした。価格は645円（以下、税込み）です。

また、浜田さんが同特別番組で披露してきた「浜田オムライス」（594円）、「浜田唐揚げ弁当」（699円）も期間・数量限定で発売中です。