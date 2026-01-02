◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路（２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）１０２回目となる伝統の継走の号砲が鳴り、１区を担う選手たちが東京・大手町の読売新聞社前からスタートした。往路復路ともにスタート時間の１時間１０分前（午前６時５０分）に当日変更が行われる。今季初戦の出雲駅伝（昨年１０月）は国学院大が快勝し、同２戦の全日本