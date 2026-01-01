1日夜から3日にかけて、北日本から西日本の広い範囲で大雪となる恐れがあります。強烈な寒波の影響で、北日本から北陸までの日本海側で雪が強まっています。青森・酸ケ湯では1日午後2時時点で260cmと、今季一番の積雪となっています。北日本では2日にかけて、東日本や西日本では3日まで続く見込みです。