失われた日本のお正月20年以上も前のこと、日本のお正月を家族に見せたいと思い、子供たちの冬休みに家族全員で里帰りをしたものの、そこにあった風景は、私の頭の中にあったそれとはまるで違っていて、ひどくショックを受けたことがあった。というのも、私が後生大事に抱いていたお正月の風景を言葉にするなら、冷たく清々しい空気、美しい青空（東京や大阪の思い出だったため）、綺麗に掃き清められた車の少ない道。そして、街並