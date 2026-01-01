大相撲初場所（11日初日、両国国技館）で安青錦（21＝安治川部屋）が新大関場所に臨む。初土俵から所要14場所での新大関は琴欧州の19場所を大幅更新する年6場所制の最速昇進。早くも綱獲りへの意欲を示す新星は、理想の力士に技巧派の横綱・3代目若乃花を挙げる。技のデパート化への意欲も見せた。昨年九州場所後の昇進伝達式で、安青錦は「大関の名に恥じぬよう、また、さらに上を目指して精進いたします」と口上で早速綱獲り