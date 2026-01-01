お正月のお年玉は、子どもたちにとって楽しみなイベントの一つでしょう。一方、大人にとっては価値観の違いが表れやすいものでもあります。金額や渡し方、管理の仕方をめぐり、思わぬすれ違いが生じることも少なくありません。エピソード1：＜お年玉で14万の財布？＞高校生の娘が買ってきたものAさんには高校2年生の娘リオ（仮名）ちゃんと、小学5年生の息子アユム（仮名）くんがいます。毎年、年始には義実家を訪れ、義両親からお