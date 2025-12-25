【26日（金）全国天気】・年末寒波で冬の嵐・日本海側は大雪や猛吹雪・JPCZが中国へのびる・九州も朝まで雪・交通障害に警戒・晴れる関東も北風が吹き荒れる・全国的に厳しい寒さ、極寒に26日（金）は、西高東低の強い冬型の気圧配置となるでしょう。上空には年末寒波が襲来し、列島をすっぽりと覆う見込みです。強い冬型と年末寒波の影響で冬の嵐となり、日本海側を中心に大雪や猛吹雪となりそうです。九州は26日朝までが雪のピー