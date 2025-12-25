赤ちゃんをそばで見守るわんちゃんの光景が、12万再生を超えて注目を集めています。赤ちゃんのことをまるで本当のお姉ちゃんのように見守るわんちゃんの様子には、「ちゃんと面倒見てくれてますね」「可愛いうえに優しい」とたくさんのエールが送られることに。思いやりあふれる光景が投稿を見た人に温かい気持ちを届けています。 【動画：つかまり立ちする赤ちゃん→近くで見ていた大型犬が…まるで『本当のお姉ちゃんのよ