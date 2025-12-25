1980年代と90年代、多くの少女たちを夢中にさせた伝説の魔法少女が帰ってきます。「魔法のプリンセス ミンキーモモ」の公式Xアカウントは12月24日、新作OVAの制作決定を発表しました。アニメ作品としての新作は、1994年のOVA以来、実に31年ぶりとなります。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■「空モモ」か「海モモ」か、それとも「第3のモモ」か「魔法のプリンセス ミンキーモモ」は、過去に2度テレビアニ