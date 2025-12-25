猫が容姿の変化に気づく理由 猫は視覚よりも嗅覚や聴覚を頼りに飼い主を認識しています。具体的には、体や手、服についた匂い、そして飼い主の声のトーンやリズムを手がかりに「これは自分の人だ」と判断しているのです。 ただし、猫の視覚が全く使えないわけではありません。近距離では細かい表情や服のディテールは見えにくく、色の判別も人間ほど正確ではありません。例えば赤やオレンジは認識しづらく、