小中学生を対象にした全国体力テストで、大分は小学5年と中学2年の男子が全国トップとなりました。 体力・運動能力調査は全国の小学5年生と中学2年生を対象に、握力や50メートル走など8種目の実技で毎年、実施されています。 県教育委員会は今年の結果を22日公表し、中学2年の男子が3年連続で全国1位となりました。また、小学5年の男子も4年ぶりにトップとなりました。 女子では、小学5年が去年の2位から順位を下げて4位