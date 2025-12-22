Á´¹ñÂÎÎÏ¥Æ¥¹¥È¤ÇÂçÊ¬¸©ÀªÌö¿Ê¡¡Ãæ2ÃË»Ò3Ï¢ÇÆ¡¢¾®5ÃË»Ò¤â1°ÌÊÖ¤êºé¤
¾®Ãæ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Á´¹ñÂÎÎÏ¥Æ¥¹¥È¤Ç¡¢ÂçÊ¬¤Ï¾®³Ø5Ç¯¤ÈÃæ³Ø2Ç¯¤ÎÃË»Ò¤¬Á´¹ñ¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÎÎÏ¡¦±¿Æ°Ç½ÎÏÄ´ºº¤ÏÁ´¹ñ¤Î¾®³Ø5Ç¯À¸¤ÈÃæ³Ø2Ç¯À¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢°®ÎÏ¤ä50¥áー¥È¥ëÁö¤Ê¤É8¼ïÌÜ¤Î¼Âµ»¤ÇËèÇ¯¡¢¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ïº£Ç¯¤Î·ë²Ì¤ò22Æü¸øÉ½¤·¡¢Ãæ³Ø2Ç¯¤ÎÃË»Ò¤¬3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁ´¹ñ1°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾®³Ø5Ç¯¤ÎÃË»Ò¤â4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½÷»Ò¤Ç¤Ï¡¢¾®³Ø5Ç¯¤¬µîÇ¯¤Î2°Ì¤«¤é½ç°Ì¤ò²¼¤²¤Æ4°Ì¡£Ãæ³Ø2Ç¯¤Ï5¤Ä¾å¤²¤Æ5°Ì¤È¤¤¤º¤ì¤â¹â¤¤¿å½à¤Ç¤¹¡£
¸©¶µ°Ñ¤ÏÂÎ°éÀìÌç¤Î¶µ°÷¤òÃæ¿´¤ËÁÈ¿¥Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¼ø¶È¤ÎËþÂÅÙ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç±¿Æ°¤ÎÆÀ°Õ¡¦ÉÔÆÀ°Õ¤ÎÆó¶Ë²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¸©¶µ°Ñ¤Ï¼ø¶È²þÁ±¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£