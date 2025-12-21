◇フィギュアスケート全日本選手権最終日（2025年12月21日東京・国立代々木競技場）来年2月のミラノ・コルティナ五輪代表の最終選考会を兼ねたフィギュアスケート全日本選手権の女子フリーが21日に行われた。SP6位の渡辺倫果（三和建装・法大）は19番滑走。トリプルアクセルを2度決めるなど完成度の高いジャンプを7本跳んだ。やり切った様子で、リンクの上で万感の表情を浮かべたが、合計211.52点で7位に終わった。演技