大分空港で地元特産のオリーブを使ったワークショップが開かれ、利用客らがクリスマスリース作りに取り組みました。 この取り組みは国東市で生産が盛んなオリーブの魅力を知ってもらおうと、市や生産者などが毎年開催しています。21日は大分空港でオリーブの枝を使ったクリスマスリース作りのワークショップが行われました。参加者は折り紙で作ったサンタクロースの飾りなどを付