（台北中央社）外交部（外務省）は16日、今月下旬から来月初頭にかけ、日本の国会議員30人近くが訪台する予定だと発表した。訪台者には自民党幹事長代行の萩生田光一衆院議員や前法務相の鈴木馨祐衆院議員などが含まれているとした。外交部が開いた会見で対日窓口機関、台湾日本関係協会の林郁慧（りんいくけい）副秘書長は、今週日曜日から日本の重要な議員団が相次いで訪台すると言及。超党派議員連盟「日華議員懇談会」幹事長の