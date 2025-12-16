ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 台湾外交部 来月初頭にかけ日本の国会議員30人近くが訪台か 参政党 萩生田光一 長島昭久 議員秘書 国会議員 戸籍 外務省 台湾 自民党 受験 中央社フォーカス台湾 台湾外交部 来月初頭にかけ日本の国会議員30人近くが訪台か 2025年12月16日 18時56分 リンクをコピーする （台北中央社）外交部（外務省）は16日、今月下旬から来月初頭にかけ、日本の国会議員30人近くが訪台する予定だと発表した。訪台者には自民党幹事長代行の萩生田光一衆院議員や前法務相の鈴木馨祐衆院議員などが含まれているとした。外交部が開いた会見で対日窓口機関、台湾日本関係協会の林郁慧（りんいくけい）副秘書長は、今週日曜日から日本の重要な議員団が相次いで訪台すると言及。超党派議員連盟「日華議員懇談会」幹事長の 記事を読む おすすめ記事 老後に住みたい「宮崎県の自治体」ランキング！ 2位「日南市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】 2025年12月15日 19時40分 国会ナマ中継で「久々に見た」「元気そうで」質疑に立った１９９センチ議員「でかっ！」「かっこよ」「トップ当選した朝日健太郎…」 2025年12月16日 12時5分 老後に住みたい「熊本県の自治体」ランキング！ 2位「阿蘇市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】 2025年12月13日 19時40分 日本のインシュアテック市場は、2035年までに71億5730万米ドルを超える規模に達し、年平均成長率（CAGR）32.6％で成長すると予測されています。 2025年12月12日 14時30分 岡本和真 メッツも候補！主砲アロンソ移籍で浮上 代理人ボラス氏「複数球団と交渉」守備複数ポジション魅力 2025年12月13日 2時0分