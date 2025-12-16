甲羅を下にしてひっくり返ってしまうことは、カメにとってはちょっとしたハプニング。なのでみんなすぐに起きあがろうとします。ですが、とあるXユーザーの家で暮らすカメちゃんの場合は違うようです。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】このほど飼い主の「もも」さんがXに投稿したのは、ケースの中でひっくり返ったトウブハコガメの「ナナ」ちゃんを写した動画。動画の中でナナちゃんは甲羅を下にした仰向け